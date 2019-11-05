G20 Parlamento Başkanları Zirvesi - Parlamento başkanları onuruna resepsiyon - TOKYO Video
- Japonya Danışma Meclisi Başkanı Akiko Santo'nun konuşması - Salondan detaylar - Şentop'un, Japonya Danışma Meclisi Başkanı Santo'ya, Ertuğrul Fırkateyni ve Osmanlı askerlerinin tasvirinin yer aldığı çini tabak hediye etmesi - Müzik dinletisi ve dans gösterisi - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nin ardından Japonya Danışma Meclisi Başkanı Akiko Santo'nun ev sahipliğindeki resepsiyona katıldıTOKYO (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nin ardından Japonya Danışma Meclisi Başkanı Akiko Santo'nun verdiği resepsiyona katıldı. Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi için gittiği Tokyo 'daki programı kapsamında Japonya Danışma Meclisi'nin ev sahipliğindeki resepsiyona iştirak etti.Şentop, Japonya Danışma Meclisi Başkanı Santo'ya, Ertuğrul Fırkateyni ve Osmanlı askerlerinin tasvirinin yer aldığı çini tabak hediye etti.
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