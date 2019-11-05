Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
G20 Parlamento Başkanları Zirvesi - Parlamento başkanları onuruna resepsiyon - TOKYO

G20 Parlamento Başkanları Zirvesi - Parlamento başkanları onuruna resepsiyon - TOKYO

- Japonya Danışma Meclisi Başkanı Akiko Santo'nun konuşması - Salondan detaylar - Şentop'un, Japonya Danışma Meclisi Başkanı Santo'ya, Ertuğrul Fırkateyni ve Osmanlı askerlerinin tasvirinin yer aldığı çini tabak hediye etmesi - Müzik dinletisi ve dans gösterisi - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nin ardından Japonya Danışma Meclisi Başkanı Akiko Santo'nun ev sahipliğindeki resepsiyona katıldıTOKYO (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nin ardından Japonya Danışma Meclisi Başkanı Akiko Santo'nun verdiği resepsiyona katıldı.
Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi için gittiği Tokyo 'daki programı kapsamında Japonya Danışma Meclisi'nin ev sahipliğindeki resepsiyona iştirak etti.Şentop, Japonya Danışma Meclisi Başkanı Santo'ya, Ertuğrul Fırkateyni ve Osmanlı askerlerinin tasvirinin yer aldığı çini tabak hediye etti.

Dans Gösterisi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin Grup Toplantısında KonuştuCumhurbaşkanı Ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin Grup Toplantısında Konuştu
Hastalıktan Sonra Devlet Bahçelinin İlk GörüntüsüHastalıktan Sonra Devlet Bahçelinin İlk Görüntüsü
Meclis Açılışından KarelerMeclis Açılışından Kareler
Birleşmiş Milletler Toplantısında Yoğun Diplomasi TrafiğiBirleşmiş Milletler Toplantısında Yoğun Diplomasi Trafiği
Beştepe’de büyükşehir başkanları toplantısıBeştepe’de büyükşehir başkanları toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı