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07 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Fuat Oktay, KKTC'de Paşaköy beldesini ziyaret etti - GAZİMAĞUSA İzle

Fuat Oktay, KKTC'de Paşaköy beldesini ziyaret etti - GAZİMAĞUSA İzle

- Genel görüntüler - Etkinliklerden görüntüler - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Paşaköy'ü gezmesi ve belde sakinleri ile sohbetiFuat Oktay, KKTC'de Paşaköy beldesini ziyaret etti - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin Gazimağusa ilçesine bağlı Paşaköy beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: - "KKTC'nin gelişmesi, kalkınması için elimizden geleni yapıyoruz. Birlikte olduğumuzu, Türkiye'deki herkesin sizi yürekten sevdiğini bilin. Hep birlikte üreteceğiz, katma değer sağlayacağız"GAZİMAĞUSA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa ilçesine bağlı Paşaköy beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi.Oktay, Paşaköy'e gelişinde, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ve vatandaşlar tarafından karşılandı.Kendisini karşılayan vatandaşlarla tek tek tokalaşarak, sohbet eden Oktay, öğrencilerin halk oyunları gösterisini izledi.Vatandaşların tarımsal amaçlı suyun beldeye kazandırılması yönündeki taleplerini dinleyen Oktay, "Bu konuda gerekli çalışmalar yapılıyor. KKTC'nin gelişmesi, kalkınması için elimizden geleni yapıyoruz. Birlikte olduğumuzu, Türkiye'deki herkesin sizi yürekten sevdiğini bilin. Hep birlikte üreteceğiz, katma değer sağlayacağız." ifadelerini kullandı.Oktay, kendisini sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra kendisini kahve içmeye davet eden Abuzer Karakuş isimli vatandaşı evinde ziyaret etti.

Tarım Hatıra Fotoğrafı Öğrenciler Halk Oyunları 

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