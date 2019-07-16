'FETÖ'ye birkaç cümle ile değinip Cumhurbaşkanımızı hedef almak sabotajdır'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Gurup Başkan Vekili Engin Özkoç ' un 15 Temmuz özel oturumunda yaptığı konuşmaya tepki göstererek “Maalesef dün yüce mecliste FETÖ ' nün lanetlenmesi gerekirken CHP Sözcüsü çıkmış Cumhurbaşkanımızı hedef alan talihsiz ahlakla bağdaşmayan konuşma yaptı. FETÖ ' ye karşı duruşun güncellenmesi gereken bir günde bu şekilde FETÖ ' ye birkaç cümle ile değinip Cumhurbaşkanımızı hedef almak sabotajdır. 15 Temmuz ' un yıl dönümünde hakimlere, savcılara çağrı yaparak Yassıada zihniyetini diriltmeye çalıştırıyorlar. Cumhurbaşkanımıza yapılmak istenen suikastı yargı vesayeti ile yapmaya çalışıyorlar ' dedi.
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