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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
'FETÖ'ye birkaç cümle ile değinip Cumhurbaşkanımızı hedef almak sabotajdır'

'FETÖ'ye birkaç cümle ile değinip Cumhurbaşkanımızı hedef almak sabotajdır'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Gurup Başkan Vekili Engin Özkoç ' un 15 Temmuz özel oturumunda yaptığı konuşmaya tepki göstererek “Maalesef dün yüce mecliste FETÖ ' nün lanetlenmesi gerekirken CHP Sözcüsü çıkmış Cumhurbaşkanımızı hedef alan talihsiz ahlakla bağdaşmayan konuşma yaptı. FETÖ ' ye karşı duruşun güncellenmesi gereken bir günde bu şekilde FETÖ ' ye birkaç cümle ile değinip Cumhurbaşkanımızı hedef almak sabotajdır. 15 Temmuz ' un yıl dönümünde hakimlere, savcılara çağrı yaparak Yassıada zihniyetini diriltmeye çalıştırıyorlar. Cumhurbaşkanımıza yapılmak istenen suikastı yargı vesayeti ile yapmaya çalışıyorlar ' dedi.

Ömer Çelik Yassıada Ak Parti Engin Özkoç 

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