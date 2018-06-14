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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Fakıbaba ve Yıldız, AK Partililere yönelik saldırıda yaralanan 8 kişiyi ziyaret etti - ŞANLIURFA

Fakıbaba ve Yıldız, AK Partililere yönelik saldırıda yaralanan 8 kişiyi ziyaret etti - ŞANLIURFA

- Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırı - AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın hastanede yaralıları ziyaret etmesiGÜNCELLEME - Suruç'ta AK Parti'lilere saldırı - Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandıÖLÜ SAYISI VE İSİMLERİ EKLENDİŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.Alınan ilk bilgilere göre, ilçede seçim çalışmalarını yürüten AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba, HDP'li olduğu öne sürülen silahlı kişilerce saldırı yapıldı. Karşılık verilmesi üzerine çıkan olayda silahla vurulan 12 kişi yaralandı.Suruç ve Şanlıurfa 'daki hastanelere sevk edilen yaralılardan milletvekilinin ağabeyi Mehmet Yıldız ile Esved, Fadıl ve Ferit Şenyaşar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırılan kavganın ardından bölgede kontrol sağlandı. Olayın ardından hastanelerin önünde toplanan tarafların yakınları, polis ekiplerince bulundukları yerden uzaklaştırıldı.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Vali Abdullah Erin, Suruç'a giderek yaralıların durumuyla ilgili bilgi aldı.

Hastane Silahlı Saldırı Milletvekili Polis Ekipleri Saldırı 

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