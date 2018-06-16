Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Fakıbaba: 'Suruç'ta hak yerini bulacaktır' - ŞANLIURFA Haberi

Fakıbaba: 'Suruç'ta hak yerini bulacaktır' - ŞANLIURFA Haberi

Fakıbaba: "Suruç'ta hak yerini bulacaktır" - ŞANLIURFA - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba - Bayramlaşma - Ahmet Eşref Fakıbaba'nın konuşması"Suruç'ta hak yerini bulacaktır" - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: - "(Suruç'taki AK Parti'lilere yönelik saldırı) Biz adalete ve yargıya inanıyoruz, bu soruşturmanın sonucunda hak yerini bulacaktır"ŞANLIURFA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Suruç'taki AK Parti'lilere yönelik saldırıya ilişkin, "Biz adalete ve yargıya inanıyoruz, bu soruşturmanın sonucunda hak yerini bulacaktır." dedi.
AK Parti İl Başkanlığınca merkez Haliliye ilçesindeki restoranda düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Fakıbaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, İslam aleminin bayramını kutlayarak, herkesin ailece sağlıklı bayramlar geçirmesi temennisinde bulundu.Gazetecilerin, Suruç'taki AK Parti'lilere yönelik saldırıya ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Fakıbaba, şöyle konuştu:"Dün gerçekten bayram yapamadık. Ben o konuya dönmek de istemiyorum. Çok üzüntülüyüz, bu olayın olmaması lazımdı. Şanlıurfa mıza uygun bir olay değil. Adli ve idari soruşturmalar devam ediyor. Biz adalete ve yargıya inanıyoruz, bu soruşturmanın sonucunda hak yerini bulacaktır ama benim seçim çalışması yapan arkadaşıma saldırı olmuştur.Bu bağlamda da gerçekten de bu saldırıyı kınıyorum. İnşallah böylesi olayların bir daha olmaması için dua ediyoruz."Bayramlaşma törenine Fakıbaba'nın yanı sıra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kutlay İslam Bayramlaşma Allah Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı