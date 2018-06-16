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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Fakıbaba, milletvekili Yıldız'a taziye ziyaretinde bulundu - ŞANLIURFA

Fakıbaba, milletvekili Yıldız'a taziye ziyaretinde bulundu - ŞANLIURFA

- Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırı - AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın taziyeleri kabul etmesi - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın gelişi - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın Yıldız'a taziyelerini iletmesiFakıbaba, milletvekili Yıldız'a taziye ziyaretinde bulunduŞANLIURFA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıda ağabeyi öldürülen AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a taziye ziyaretinde bulundu.Bakan Fakıbaba, beraberinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, partisinin milletvekili adayları ve teşkilat yöneticileriyle, Yıldız'ın taziyeleri kabul ettiği Suruç ilçe merkezdeki Atatürk Bulvarı'nda bulunan seçim bürosuna geldi.Burada Yıldız ve ailesine taziyelerini ileten Bakan Fakıbaba, Yıldız ile bir süre sohbet etti.Fakıbaba ve beraberindekiler daha sonra buradan ayrıldı.

Silahlı Saldırı Milletvekili Taziye Ziyareti Saldırı 

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