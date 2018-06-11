Fakıbaba, hasta yakınlarıyla iftarda buluştu - ŞANLIURFA
- Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi - Hasta yakınlarına yemek dağıtılması - Yemek alanlardan detay - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ın hastaneye gelişi - Bakan Fakıbaba'nın hasta yakınlarıyla tokalaşması - Bakan Fakıbaba'nın hasta yakınlarıyla iftarını açması - Bakan Fakıbaba'nın hastanede yatan hastaları ziyaret etmesi - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın açıklamasıFakıbaba, hasta yakınlarıyla iftarda buluştu - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: - "Her zaman halkımızla beraberiz. Onlarla beraber olmak bizim için bir gururdur"ŞANLIURFA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Her zaman halkımızla beraberiz. Onlarla beraber olmak bizim için bir gururdur." dedi. Fakıbaba, Haliliye Belediyesi tarafından Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kurulan çadırda hasta yakınlarıyla iftar yaptı.Hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunan Fakıbaba, refakatçilerle de sohbet etti.Fakıbaba, hastane çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca halkla iç içe birlikte iftar açmaya devam ettiklerini belirterek, bu kapsamda, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hasta yakınlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.
Vatandaşların hizmetlerde memnun olduğunu belirten Fakıbaba, şunları kaydetti:"Hastaları ziyaret etmek bizim görevimiz. Görüyorum ki, hastalar hizmetlerden çok memnun ve mutlu. Hocalarıma ve hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum. Her zaman halkımızla beraberiz. Onlarla beraber olmak bizim için gururudur. Onlarla hem iftarımızı açıyoruz, hem de problemleri yerinde çözmek için uğraş veriyoruz. Elimizde geldiği kadarıyla, her akşam bir yerlerde halkımızla birlikte buluşuyoruz. Bugün de hastanemizi ziyaret ettik. Şükürler olsun hastalarımız devletimize, hükümetimize dualar ediyor. Herkes memnun, zaten bir sıkıntı olsa bir bakan veya milletvekili gördüklerinde hemen koşarak gelirler. Böyle bir hizmeti sundukları için rektörüme ve hocalarıma teşekkür ediyorum. Şuna bakmak gerekiyor, 2002 yılı öncesiyle 2018 arasında farkı görmek lazım, ben bir hekim olduğum için hakikaten görmek lazım. Muhteşem bir fark var. Bu farkı belki 18 - 20 yaşlarındaki gençler bilmez, fakat bizim yaşlarda eğer o 2002 yılı öncesi hekimlik yapan arkadaşlar bu işi çok iyi bilirler. Gerçekten böyle bir hastanede çalışmak hekim açısında da büyük bir mutluluk verici. Çünkü buranın yönetimi 2002 yıl öncesi yönetimde daha çok kolay çünkü her şey oturmuş yerli yerinde, tıbbı malzeme ve gereçler her şeyi mükemmel duruyor. Bu alanda hem hocalarım hem de hastalarımız çok şanslı"Bakan Fakıbaba'ya ziyarette HRÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın ve Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol da eşlik etti.