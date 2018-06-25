Fakıbaba: "Artık 2023 hedeflerine odaklanacağız" - ŞANLIURFA - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın açıklamaları - Kutlamalardan detaylar"Artık 2023 hedeflerine odaklanacağız" - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: - "Artık 2023 hedeflerine odaklanacağız, ayrım yapmadan insanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz"ŞANLIURFA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nin sonuçlarına ilişkin, "Artık 2023 hedeflerine odaklanacağız, ayrım yapmadan insanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi. Fakıbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının vatana ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.Özellikle seçim sürecinde yoğun çalışma yürüten teşkilat üyelerine teşekkür eden Fakıbaba, partisine desteklerinden dolayı da Şanlıurfa halkına şükranlarını sundu.Kentteki algılara rağmen partisinin önemli bir başarı elde ettiğini anlatan Fakıbaba, halkın partisine desteği bırakmadığına, AK Parti'nin 2023 hedeflerine odaklandığına işaret etti.Fakıbaba, "Yeni sistemin başkanı olarak Cumhurbaşkanımız Erdoğan göreve devam edecek. İttifakta 340 üzeri milletvekili var artık bundan sonra erken seçim falan yok, istikrar var. Bunun adı AK Parti istikrarıdır. İstikrarla yeni sistemle önümüzde 5 yıl var. Allah bize hayat verirse 5 yıl boyunca projelerimizi hayata geçireceğiz. Ne örgüttür ne tehdittir ne batıdır artık kendi işimize bakacağız. Artık 2023 hedeflerine odaklanacağız, ayrım yapmadan insanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Seçim öncesi ne demişsek seçimden sonrada onu yapacağız." diye konuştu. - "Anadolu Ajansı'nı kutluyorum"Bakan Fakıbaba, seçim sonuçları ve Anadolu Ajansı'na (AA) yönelik iddialara ilişkin de değerlendirmede bulundu.Anadolu Ajansı'nın yaklaşık bir asırdır haber üretme gayesiyle çalıştığını vurgulayan Fakıbaba, "Anadolu Ajansı'nı kutluyorum. Her yerde bizleri, muhalefeti takip ediyorsunuz, halkı dinliyorsunuz, halkın problemlerini dile getiriyorsunuz. Bazı kişilerin sizi böyle itham etmesi gerçekten beni çok rahatsız ediyor. Onlar keşke Anadolu Ajansı gibi çalışabilseler özgür ve demokrat bir şekilde haberleri ulaştırabilseler." diye konuştu.