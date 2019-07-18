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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Fahrettin Altun: “Vergi olarak verdiğiniz dolarlar işbaşında” Haberi

Fahrettin Altun: “Vergi olarak verdiğiniz dolarlar işbaşında” Haberi

Twitter paylaşımı

( ANKARA )- “ABD bürokrasisi içinde Obama döneminden kalanların finanse ettiği terör örgütü PKK, masum çocukları öldürmeye devam ediyor” ANKARA

Sosyal Medya Bürokrasi İletişim Dolar Terör Örgütü 


- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “ABD bürokrasisi içinde Obama döneminden kalanların finanse ettiği terör örgütü PKK, masum çocukları öldürmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı. Tunceli'nin Ovacık İlçesi'ne bağlı Bilgeç Köyü kırsalında, PKK'lı hainlerin yola tuzakladığı mayının patlaması sonucu hayatlarını kaybeden Ayaz Güloğlu (8) ve Nupelda Güloğlu (4) adlı kardeşlerle ilgili haber görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amerikan vatandaşlarına hitaben, “Vergi olarak verdiğiniz dolarlar işbaşında. ABD bürokrasisi içinde Obama döneminden kalanların finanse ettiği terör örgütü PKK, masum çocukları öldürmeye devam ediyor. Bu haber, PKK’nın gerçek ve çirkin yüzünü gözler önüne seriyor. Washington’ın PKK vahşetine suç ortaklığı sona ermeli” ifadelerini kullandı. (DY-
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