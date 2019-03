-başkan adayının konuşması

-vatandaşlardan görüntü

-genel ve detay görüntü



( İSTANBUL ) -Eyüpsultan Başkan Adayı Köken, Sinoplularla buluştu- AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken: "İndi bindiler belli zaman dilimi içinde ücretsiz olacak" İSTANBUL



- AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Sinop Ayvancık ve Ayvancık’ı Sevenler Derneği’nde vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunları dinledi. Köken, "İndi bindiler belli zaman dilimi içinde ücretsiz olacak. Yani metrodan indin, deniz otobüsüne bindin, vapura bindin o süre içinde ücret olmayacak. Yani bu indi bindileri de ücretsiz yapacağız" dedi.

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Esentepe Mahallesinde Sinop Ayvancık ve Ayvancık’ı Sevenler Derneği’nde vatandaşlarla buluştu. Dernek binasında vatandaşların yoğun katılım gösterdiği buluşmada Başkan Adayı Köken, gençlerin, kadınların ve yaşlıların sorunlarını dinledi. Mahallelinin genel olarak yaşadığı problemleri dinleyen Köken, sorunlara ilişkin çözümlerini vatandaşlarla paylaştı. Ulaşım ve otopark konusunda sorun yaşadıklarını dile getiren vatandaşlara seslenen Başkan Adayı Köken, iki üç sene içerisinde ilçeye gelecek tramvay ve metroyla bu sorunu büyük ölçüde çözmeyi hedeflediklerini kaydetti.

İlçede işsizliğe ilişkin de konuşarak sözlerine devam eden Köken, “Bundan sonra bu ilçede fabrika kuramayız ama üçüncü havalimanın da bizim sınırlarımızda olması hasebiyle, biz bunu doğru analiz etmemiz lazım. Mahalleler kendi içinde sosyal bir yapıyı nasıl sağlayabilirler, mahallelerin neye ihtiyacı var, biz anket yaptık. Bu mahallede ciddi sorunlarımız var. Özellikle Sakarya ve Esentepe, adları üstünde tepe, o yüzden düz alana ihtiyacımız var. Biz de şuna karar verdik, bu bölgede orta noktaları bulmamız lazım. Mahallelilerin yürüyerek ulaşabilecekleri, yürüyerek ulaşamazlarsa da, bizim sağlayabilecekleri imkanlarla tesis sayımızı çoğaltmamız. Bu şehirde 120 bin nüfus 20 yaşın altında. Bu çok önemli bir fark, bu farkı mutlaka benim bir yerde istihdam etmem, oyalamam, bir yerde eğitmem lazım. Bunları yapamadığımız zaman bizim mahalledeki huzurumuz kaçmaya başlar” dedi.

İndi bindilerin belli zaman dilimi içerisinde ücretsiz olacağını söyleyen Başkan Adayı Köken, “Benim sosyal projeler içerisinde madde bağımlılığı merkezi, ben her gün bir proje internette paylaşıyorum, en çok tıkı madde bağımlılığı merkezi almış. Bu üzücü bir olay ama benim de toplumun sorunlarına parmak basmam açısından da sorunu iyi irdelediğimi gösteriyor. Toplum neyi istiyor, biz ona bakıyoruz. Bu mahalle neyi istiyor, otopark istiyor, çocuk parkının daha iyileştirilmesini istiyor, mini kültür merkezi istiyor. Çünkü kurslara gitme oranı az, o yüzden Osmanlı Parkı ile entegrasyonu doğru sağlamamız lazım. Şimdi Silahtar Tüneli açıldı, tramvay da önümüzden, sahil bandından geçecek. Haziran’da yarısı bitiyor, yıl sonu da tamamı bitecek. Alibeyköy Sirkeci’ye bağlanacak. Biz bundan sonra ne yapacağız, tramvaya minibüsler yolcu taşıyacaklar. Güzergahlarda düzelmeler olacak. Tramvay hizmete girinceye kadar da ters taşıma işlemini kendim sağlayacağım. Eyüpsultan’a gelen metro, üçüncü havalimanın gidecek. Tramvayla gelen de Eyüp’e kadar gelecek. İki üç sene içinde bunlar hayata geçmiş olacak. İndi bindiler belli zaman dilimi içinde ücretsiz olacak. Yani metrodan indin, deniz otobüsüne bindin, vapura bindin o süre içinde ücret olmayacak. Yani bu indi bindileri de ücretsiz yapacağız. Zaten Avrupa şehirlerinde böyle, bu sürkülasyonu doğru sağlamamız lazım” diye konuştu.

“Kadınlar depresyona girmesin diye kadınlar lokalini kuracağız” Kahveyi ve camiyi en çok erkeklerin kullandığını ve bu yüzden yer olduğu takdirde her mahallede kadınlar lokalini açacaklarını dile getiren Köken, “Yer varsa mutlaka kreş ve kültür merkezini hizmete sokacağız. Yer varsa mutlaka kadınlar lokali koymamız lazım. Çünkü kahveyi, camiyi, parkları en çok erkekler kullanıyor. Kadınlar da sadece evinin içini kullanıyor. Bu da onların depresyona girmesine sebep oluyor, ondan sonra doktorların işi artıyor. Ondan sonra da evdeki beylerin derdi artıyor. O yüzden ben yatırım için bu işi onlara sağlayayım ki, her iki tarafta rahat etsin diye düşünüyorum” ifadelerini (MT- ÖY-