Estonya Başbakanı Ratas Lübnan'da

: - Lübnan Başbakanı Saad el - Hariri'nin Estonya Başbakanı Juri Ratas'ı karşılaması - Lübnan Başbakanı el - Hariri ve Estonya Başbakanı Ratas'ın bir araya gelmesi - Estonya Başbakanı Juri Ratas'ın basın mensuplarına açıklama yapmasıEstonya Başbakanı Juri Ratas, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut 'ta, Lübnan Başbakanı Saad el - Hariri tarafından karşılandı. Karşılama töreninin ardından iki başbakan bir araya geldi.Estonya Başbakanı Jüri Ratas görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.