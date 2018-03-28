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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Estonya Başbakanı Ratas Lübnan'da

Estonya Başbakanı Ratas Lübnan'da



: - Lübnan Başbakanı Saad el - Hariri'nin Estonya Başbakanı Juri Ratas'ı karşılaması - Lübnan Başbakanı el - Hariri ve Estonya Başbakanı Ratas'ın bir araya gelmesi - Estonya Başbakanı Juri Ratas'ın basın mensuplarına açıklama yapmasıEstonya Başbakanı Juri Ratas, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut 'ta, Lübnan Başbakanı Saad el - Hariri tarafından karşılandı. Karşılama töreninin ardından iki başbakan bir araya geldi.Estonya Başbakanı Jüri Ratas görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.

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