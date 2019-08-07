Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı - TUNUS
: - Tunus 'taki Yüksek Seçim Komisyonu binası - Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el - Merzuki'nin adaylık başvurusunda bulunması - Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el - Merzuki'nin basın açıklaması TUNUS (AA) - Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el - Merzuki, 15 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için başkent Tunus 'taki Yüksek Seçim Komisyonu binasına gelerek cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı. Merzuki, başvurusunun ardından , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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