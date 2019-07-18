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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Eski TBMM başkanı Kahraman: “Yunanistan'da olan S-400 bizde niye olmasın” Video

Eski TBMM başkanı Kahraman: “Yunanistan'da olan S-400 bizde niye olmasın” Video

Konferanstan görüntü

Büyük Felaket Darbe Girişimi Felaket Forma Konferans 

-Protokolden görüntü
-İsmail Kahraman konuşma
-Ekrem Savaş konuşma
-Savaş'ın Kahraman'a plaket vermesi

(UŞAK)- “Türkiye’nin başında alnını secdeye başını koyan ‘Allah’ diyen bir Cumhurbaşkanı istemiyorlar”- “Darbeler teşebbüsler Türkiye'nin gelişmesini önlemek içindir” UŞAK

– Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Denizli’de ‘Türkiye'de Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz’ konulu konferansa katıldı.
15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında TBMM 27. dönem Başkanı İsmail Kahraman Uşak’a geldi. Kahraman, Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Türkiye'de Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz’ konulu konferansa katıldı.
Konuşmasında, 15 Temmuz darbe girişimi üzerinden ülke tarihinde gerçekleştirilen darbelere değinen, Kahraman, “Askeriye 60’da geldi, 71’de geldi, 80’de geldi. Gördü ki Türkiye'nin yükünü kaldıramaz. Sivilleşmeliyiz, şimdiki Milli Savunma Bakanımız, o zaman Genelkurmay Başkanı hava ya da kara hiçbir vasıta askeri tesislerden dışarı çıkamaz, talimatını verince hainler teşhis edildiklerini anladı. En büyük hesap sahibi Cenabı Hak onlara, darbe teşebbüsünü öne almak mecburiyetini doğurttu, büyük felaketten kurtulduk. Arkadaşlarım, Cumhurbaşkanımıza bir şey olabilir, siz iki numarasınız, gelin sizi saklayalım dediler. Dedim ki gemileri kaptanlar terk etmez. Gemileri fareler terk eder. Dış güçlerin bir isteği var. Türkiye’nin başında alnını secdeye başını koyan ‘Allah’ diyen bir Cumhurbaşkanı istemiyorlar. Buna karşı birlik olacağız, bütünleşeceğiz. Yunanistan'da varsa biz de bizde niye S-400 olmasın? Darbeler teşebbüsler Türkiye'nin gelişmesini önlemek içindir” dedi “15 Temmuz milletimizin önünde ciddi bir sınavdı” Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ise yaptığı konuşmada, 15 Temmuz’un hain darbe girişiminin milletin önemli sınavlarından biri olduğunu ifade etti.
Savaş, “Bu darbe girişiminde Gazi Meclisimiz bombalanmış, kamu kurumları zarar görmüş, bu yetmemiş gibi şerefli üniformaya ihanet ederek namluları aziz milletimize çevirmişler ve birçok kardeşimizin canına kast etmişlerdir. Ancak Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve dik duruşuyla, halkımızın onurlu duruşuyla bu hain darbe girişimine izin verilmemiştir” diye konuştu.
Günün anısına Rektör Savaş’ın, Kahraman’a teşekkür plaketi ve ardından etkinlik sona erdi.
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