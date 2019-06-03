Eski Sosyal Güvenlik Bakanı İşgüzar için TBMM’de tören düzenlendi Haberi



- Hayatını kaybeden eski Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

13, 14 ve 16'ncı dönem Sinop milletvekilliği, 42. Hükümette de Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Hilmi İşgüzar için TBMM Şeref Merdivenleri önünde tören düzenlendi.

Törene; İşgüzar’ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz katıldı.

Hilmi İşgüzar, 1929’da Yozgat’ta doğmuştur. 13, 14 ve 16'ncı dönem Sinop milletvekilliği ve 5 Ocak 1978 - 7 Haziran 1979 tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapmıştır.

