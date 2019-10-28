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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Eski Milletvekili Karagözoğlu için cenaze töreni - TBMM

Eski Milletvekili Karagözoğlu için cenaze töreni - TBMM

- Coşkun Karagözoğlu için TBMM 'de düzenlenen tören - Törene katılanlar - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüntüsü - Cenazenin getirilişi - Dua edilmesi - Cenazenin götürülmesiEski Milletvekili Karagözoğlu için cenaze töreni - Eski Milletvekili Coşkun Karagözoğlu için TBMM 'de düzenlenen cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı TBMM (AA) - Eski Milletvekili Coşkun Karagözoğlu için TBMM 'de cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Karagözoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Grup başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Özkoç, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, milletvekilleri ve Meclis çalışanları katıldı.
Karagözoğlu'nun naaşı, Kocatepe Camisinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek.İzmir'in Ödemiş ilçesinde 1931'de doğan Karagözoğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalışan Karagözoğlu, İzmir İl Genel Meclisi üyeliğinde bulundu.14, 15 ve 16. Dönem'de İzmir Milletvekili olarak Meclis'te görev yapan Karagözoğlu, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Cenaze Cenaze Namazı 

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