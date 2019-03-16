Eski FARC mensuplarının 'sivil hayata entegrasyon' çalışmaları devam ediyor - KOLOMBİYA
: - Eğitim ve entegrasyon tesisinden detaylar - Eski FARC militanı Jaime ile röportaj - Eski FARC militanı Martin Batalla ile röportaj - Eski FARC militanı Jose Luis Naranjo ile röportajKOLOMBİYA (AA) - Kolombiya 'nın Antioquia kentindeki eğitim ve yeniden entegrasyon bölgesindeki tesislerde eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) militanları terzilik ve aşçılık eğitimi alıyor. Hükümetle barış anlaşması imzalayan ve silah bırakan FARC mensuplarının 'sivil hayata entegrasyon' çalışmaları devam ediyor.
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