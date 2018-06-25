Eski Emniyet Genel Müdürü Altınok AK Parti'den milletvekili seçildi - ERZURUM
- Eski Emniyet Genel Müdürü, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ile röportajEski Emniyet Genel Müdürü Altınok AK Parti'den milletvekili seçildi - Eski Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Erzurum Milletvekili oldu - Selami Altınok: - "Devletin farklı kademelerinde bakanlık dahil olmak üzere 30 yıl hizmet verdim. Şimdi ise siyasette Erzurum lu hemşehrilerime o devlette geçmiş olan 30 yılın tecrübesiyle en iyi şekilde hizmet etmek için gayret göstereceğiz" - "AA bu ülkenin yüz yıllık bir çınarı. AA'nın bugüne kadar neler yaptığını, nasıl iş yaptığını bütün Türkiye ve dünya biliyor. Seçimde kaybedenlerin, seçimi kaybetmenin sonuçlarını başkalarına, kurumlara, şahıslara yüklemesi Türkiye'de alışık olduğumuz bir konudur. Hiç kimse seçim sonuçlarını manipüle etmesin, sandıkların başında bütün siyasi partilerin müşahitleri vardı"ERZURUM (AA) - Eski Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti'den Erzurum Milletvekili seçildi. Erzurum 'un Narman ilçesinde 1966 yılında doğan Altınok, çeşitli ilçelerde kaymakamlık yaptıktan sonra sırasıyla Erzurum İl Özel İdaresi Sekreterliği, Aksaray Valiliği, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakan Yardımcılığı, İçişleri Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.Altınok, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Erzurum Milletvekili oldu.Selami Altınok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak seçildiğini hatırlattı.Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası adına, 5 yıl daha milletin herhangi bir endişe duymaması adına sevindiğini söyleyen Altınok, şöyle dedi:"İttifakımız Meclis'te ezici bir çoğunluk aldı. Hem Cumhurbaşkanını seçmekten hem de Cumhur İttifakı'nın Meclis'te gerekli çoğunluğu almış olmasından dolayı Allah'a ham ediyorum. Devletin farklı kademelerinde bakanlık dahil olmak üzere 30 yıl hizmet verdim. Şimdi ise siyasette Erzurum lu hemşehrilerime o devlette geçmiş olan 30 yılın tecrübesiyle en iyi şekilde hizmet etmek için gayret göstereceğiz. Diğer seçilen milletvekili arkadaşlarımızla Erzurum 'un daha iyi noktalara gelebilmesi adına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası adına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve milletinin daha iyi bir gelecek sağlanabilmesi adına gayret edeceğiz."Altınok, Anadolu Ajansının (AA) hedef gösterilmesine değinirken de şunları kaydetti:"AA bu ülkenin yüz yıllık bir çınarı. AA'nın bugüne kadar neler yaptığını, nasıl iş yaptığını bütün Türkiye ve dünya biliyor. Seçimde kaybedenlerin, seçimi kaybetmenin sonuçlarını başkalarına, kurumlara, şahıslara yüklemesi Türkiye'de alışık olduğumuz bir konudur. Hiç kimse seçim sonuçlarını manipüle etmesin, sandıkların başında bütün siyasi partilerin müşahitleri vardı. Seçimler milletimizin ak sütü gibi helal bir şekilde sonuçlanmıştır."