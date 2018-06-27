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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Eski CHP Genel Başkanı Öymen: 'Kayıp değil kazanç getiren bir seçim olmuştur' - ANKARA

Eski CHP Genel Başkanı Öymen: 'Kayıp değil kazanç getiren bir seçim olmuştur' - ANKARA

Eski CHP Genel Başkanı Öymen: "Kayıp değil kazanç getiren bir seçim olmuştur" - ANKARA - Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen basın açıklaması - DetayANKARA (AA) - Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen basın açıklamasında bulundu. Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen:”Kayıp değil kazanç getiren bir seçim olmuştur.Sonuç rakamlarına bakıldığı zaman Cumhuriyet Halkçı Parti’nin mesafe aldığı yolundadır. Bu başarı çizgisinin yerel seçimlerde de devam edeceğini daha da gelişeceğine kaniyim.” dedi.

Yerel Seçimler Basın Açıklaması Yerel Seçim 

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