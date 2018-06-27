Eski CHP Genel Başkanı Öymen: 'Kayıp değil kazanç getiren bir seçim olmuştur' - ANKARA
Eski CHP Genel Başkanı Öymen: "Kayıp değil kazanç getiren bir seçim olmuştur" - ANKARA - Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen basın açıklaması - DetayANKARA (AA) - Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen basın açıklamasında bulundu. Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen:”Kayıp değil kazanç getiren bir seçim olmuştur.Sonuç rakamlarına bakıldığı zaman Cumhuriyet Halkçı Parti’nin mesafe aldığı yolundadır. Bu başarı çizgisinin yerel seçimlerde de devam edeceğini daha da gelişeceğine kaniyim.” dedi.