Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Eski büyükelçi ve milletvekili Bölükbaşı hayatını kaybetti - Hastane önü - ANKARA

Eski büyükelçi ve milletvekili Bölükbaşı hayatını kaybetti - Hastane önü - ANKARA

- Hastane önünden görüntülerEski büyükelçi ve milletvekili Bölükbaşı hayatını kaybetti - Eski büyükelçi ve milletvekili Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti.ANKARA (AA) - Eski büyükelçi ve milletvekili Ahmet Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatına gözlerini yumdu.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kronik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Bölükbaşı, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. - Evli ve 2 çocuk babası25 Ekim 1949'da Ankara 'da doğan Ahmet Deniz Bölükbaşı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Bölükbaşı, Dışişleri Bakanlığının merkez teşkilatında çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra Atina ve Bonn Büyükelçiliklerinde Elçi Müsteşarlığı ve Lizbon Büyükelçiliği görevlerinde bulundu.Dışişleri Bakanlığı Birinci Hukuk Müşavirliği görevini yürüten Bölükbaşı, Başbakan Yardımcısı Dış Politika Başdanışmanlığına atandı. Cenevre Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi oldu.MHP Ankara Milletvekilliği de yapan Bölükbaşı, evli ve iki çocuk babasıydı.

Hastane Muhabir Milletvekili 

İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan TepkiCumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan Tepki
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Kılıçdaroğlu Ve Baykal Cenazede BuluştuKılıçdaroğlu Ve Baykal Cenazede Buluştu
CHP Ankara Kadın Kolları Kongresinde GerginlikCHP Ankara Kadın Kolları Kongresinde Gerginlik
TBMM'de Devir TeslimTBMM'de Devir Teslim
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı