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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Eski Başbakan Tansu Çiller oyunu kullandı İzle

Eski Başbakan Tansu Çiller oyunu kullandı İzle

-Tansu Çillerin okula gelmesinden görüntü

Basın Mensupları 

-- Tansu Çillerin oy kullanma görüntüsü
-- Tansu Çillerin konuşması
--Genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Eski Başbakan Tansu Çiller, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu kullandı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Tansu Çiller, “Herkes diyeceğini söyledi, sıra milletimizde“ dedi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 22'inci dönem Başbakanı Tansu Çiller, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu kullanma üzere Sarıyer Yeniköy İlkokulu'na geldi. Eşi Özer Uçuran Çiller ile birlikte saat 11.00'de okula gelen Çiller 2343 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sınıftaki sandık görevlileri ile tokalaşan Çiller basın mensuplarına açıklamada bulundu. Çiller, “Hayırlı olsun. Herkes diyeceğini söyledi.

Sıra milletimizde. Milletimiz ne derse güzel söyler“ şeklinde konuştu.
Tansu Çiller daha sonra okuldan ayrıldı. (DH- ÖY-
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