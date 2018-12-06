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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Karabük’te Haberi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Karabük’te Haberi

Çocukların Davutoğlu’na çiçek takdim etmesi

Fabrika Aşiret Mimari Konferans Bulduk 

-Karşılama ve şeref defterine imza atması
-Davutoğlu’nun açıklaması
-Valilikten ayrılması

( KARABÜK ) KARABÜK

- Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Karabük Valisi Fuat Gürel’i makamında ziyaret etti. Türk Talebe Birliği tarafından düzenlenen ‘Duruş Konuşmaları’ konferansına konuşmacı olarak katılmak üzere beraberinde eşi Sare Davutoğlu ile birlikte Karabük’e gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Karabük Valiliğini ziyaret etti. Burada Karabük Valisi Fuat Gürel tarafından karşılanan Davutoğlu, şeref defterini imzaladıktan sonra valilik makamına geçti. Konferans katılmak üzere kentte geldiğini söyleyen Davutoğlu, görevine yeni atanan Vali Gürel’e hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, “ Karabük Türkiye’nin kalkınma ve çağdaşlaşma sürecinde çok önemli bir sembolik bir şehirdir. Daha önce ilçe bile değilken, Karabük Demir Çelik Fabrikalarının kurulmasıyla birlikte Türkiye’nin gelişmesine paralel olarak gelişen, önce ilçe sonra İl olan Karabük adıyla da aslında Türkmen aşireti ismini vilayete taşıyan güzel bir şehir. Safranbolu ile birlikte ikili oluşturdular ki, bir tarafta sanayi şehri diğer tarafta ise sadece Türkiye’de değil Dünyada maruf Türk ev mimarisinin en güzel örneklerinin sergilediği bir biblo kültür şehri olarak Safranbolu. Birlikte aslında gelenek ile modernleşmenin, kalkınma ile sürdürülebilir kültür anlayışının çok güzel örneğini teşkil eder. Birçok kez dinlenmek için Safranbolu’ya gelip kaldık. Dışişleri Bakanı olarak imkan buldukça Safranbolu evlerinde dinlenme imkanını hiç kaçırmadım. Son olarak Başbakan olarak geldiğimde Karabük’te gördüğümüz gelişme bizi her zaman mutlu etmiştir. Yükselen bir ilimiz. Benim akrabalarımın da olduğu Türkiye’nin her kesiminden fabrikaya rızık için gelen bir şehir. Zamanla sadece bölge için değil değişik yerlerden göç almış bir şehir. Her zaman gözbebeğimiz olan güzide şehrimize tekrar gelmekten mutluluk duydum” dedi.

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