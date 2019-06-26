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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eski Bakan Yücel Seçkiner için TBMM'de tören düzenlendi İzle

Eski Bakan Yücel Seçkiner için TBMM'de tören düzenlendi İzle

Cenazeden Genel detay

( ANKARA ) - ANKARA

Cenaze Cenaze Namazı 


- Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu devlet Bakanı Yücel Seçkiner için TBMM'de tören düzenlendi.
Eski Bakan Seçkiner için TBMM Şeref Merdivenleri'nde tören düzenlendi.
Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Milliyetçi hareket Partisi Genel Başkan'ı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM Başkanvekili Levent Gök, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay, Muhammed Levent Bülbül, ailesi ve yakınları katıldı.
Seçkiner için dua okundu. Seçkiner için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Daha sonra da Karşıyaka mezarlığı'nda toprağa verilecek. (AUÖ-BC -
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