Eski Bakan Eroğlu memleketi Şuhut'ta Haberi

- Eski Orman ve Su İşleri Eski Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu memleketi Şuhut’tu ziyaret etti. Eski Bakan Eroğlu, ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek burada önemli açıklamalarda bulundu. Eroğlu, yatırımlar için iş adamlarına her konuda, her türlü desteği vereceklerini belirterek, "Mühim olan bizim hemşehrilerimiz kazansın. Şuhut’tan çıkmıyorsa Afyonkarahisar’dan, Afyonkarahisar’dan çıkmıyorsa Türkiye’den iş adamları ile inşallah burada büyük yatırımlar yapacağız. Organize Sanayi Bölgemiz gelişiyor inşallah, yolumuzu da konuştuk. Bütün ilçelerde biraz sıkıntı var, ama Bakana da söyledik. Allah’ın izniyle doğalgaz geldi, her şey yolunda, Yol da tamamlanınca Allah’ın izniyle önemli alt yapı çalışmaları bitmiş oluyor. Şimdi hedefimiz yeni istihdam alanları bu müjdeyi de veriyorum. Özellikle kayak merkezi ve turizm merkezi hayırlı olsun’’ dedi.

AK Parti Şuhut İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından Şuhut Belediye Başkan adaylığı çerçevesinde gerçekleştirilen temayül kapsamında İlçe Başkanlığı Ana Kademe, İlçe Gençlik Kolları ve İlçe Kadın Kolları ile birebir istişare eden Eroğlu, Yönetim Kurulu üyelerinin de fikirlerini aldı. AK Parti Şuhut İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt tarafından Belediye Otelinde verilen kahvaltı programına katılan Eroğlu burada parti üyeleri ile bir süre hasbihal ederek akabinde günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirdi. Kahvaltı programının ardından Bakan Eroğlu, İHA muhabirinin yönelttiği, 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına isminiz geçiyor, bu konuda düşünceniz nedir' sorusuna karşılık, ’’Ben bile bu konuda bir şey düşünmüyorum, sizler neden düşünüyorsunuz? Şuhut’tan yüzde 75 oy alırsanız, beni onura ederseniz o zaman bir şeyler düşünürüz’’ dedi.

Kahvaltıya, Eroğlu’nun yanı sıra Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti İlçe Başkanı Gültekin Özdemir, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya, muhtarlar ve çok sayıda parti üyesi karşıladı. Açıklamalarının ardından kahvaltı programından ayrılan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Şuhut Aile Kabristanı’nı ziyaret ederek aile kabristanında dua etti. Daha sonra Eroğlu, memleketi Şuhut ilçe ziyaretini sonlandırdı. (RD-Y)