Eroğlu: "Teröristleri inlerinde vurmaya başladık" - AFYONKARAHİSAR - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun Et Entegre Tesisi açılış merasimine katılması - Bakan Veysel Eroğlu'nun Afyonkarahisar OSB'deki iş adamlarıyla buluşması - Bakan Eroğlu'nun konuşması - Detay görüntüler - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "Teröristleri inlerinde vurmaya başladık. Artık 'en iyisi taarruzdur, üzerine gitmektir' dedik. Kışlada hiçbir askerimiz beklemiyor, inlerine giriyor. Böylece hem daha az şehit veriyoruz, hem de onlara büyük zaiyat veriyoruz. Yürekleri korkudan adeta sızlıyor teröristlerin" - "CHP, şimdi HDP'yle kol kola. Onların seçim beyannamesine baktığınız zaman, ben görmesem bu 'HDP'nin seçim beyannamesi' derim ama bakıyorum üstüne, CHP seçim beyannamesi. Yani durum böyle"AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Teröristleri inlerinde vurmaya başladık. Artık 'en iyisi taarruzdur, üzerine gitmektir' dedik. Kışlada hiçbir askerimiz beklemiyor, inlerine giriyor. Böylece hem daha az şehit veriyoruz, hem de onlara büyük zaiyat veriyoruz. Yürekleri korkudan adeta sızlıyor teröristlerin." dedi. Eroğlu, Afyonkarahisar 'da Mazlum Et Entegre Tesisi açılış merasimine katıldı. Daha sonra Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Konferans Salonu'nda, OSB temsilcileriyle bir araya gelen Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetlerinin çok çalıştığını söyledi.
Türkiye büyüdükçe Batı'nın Türkiye'nin önünü kesmek için plan üstüne plan yaptığını ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu:"Geziyi çıkaran kim? Batı. PKK'ya çok fazla silah desteği vermeye başladılar. DEAŞ'ı niçin kurdular? Onların maaşası olan kurumlar YPG, PYD... Hep Türkiye'nin önünü kesmek için yapılan hamleler bunlar. Baktı onlardan da netice alamayacak. Teröristleri inlerinde vurmaya başladık. Artık 'en iyisi taarruzdur, üzerine gitmektir' dedik. Kışlada hiçbir askerimiz beklemiyor, inlerine giriyor. Böylece hem daha az şehit veriyoruz, hem de onlara büyük zaiyat veriyoruz. Yürekleri korkudan adeta sızlıyor teröristlerin." - "CHP, şimdi HDP'yle kol kola"Eroğlu, halkın 24 Haziran'da Türkiye üzerinde oynanan oyunları bozacağına inandığını vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı:"Artık iletişim çağındayız. Dağdaki çoban dahi sosyal medyada CHP yöneticilerinin ne söylediklerini bana gösteriyor. 'Bakın bu adam ne söylemiş ya' diyor. 'Ne diyor?' diyorum. Diyor ki; 'şehitler ölmez vatan bölünmez sözünden CHP rahatsızmış' diyor, gösteriyor. Bir başka tweeti gösteriyor; 'bu hainler bizim mezarımıza bile müdahale ediyorlar, bunlar başa gelse halimiz nice olur' diyor. Birisi yazmış, CHP'nin üst yöneticisi, 'ben ezandan rahatsız oluyorum' Gördünüz mü? Bunların zihniyeti bu. HDP'yi destekliyor şu anda, HDP'yle kol kola. Geçen seçimde oyları yüzde 10'dan düşüktü. Ben de o zaman İzmir milletvekiliydim. CHP'nin toplantısına katılan bir kişi bana şunu söyledi; 'Kılıçdaroğlu toplantı yaparken, (İzmir'de HDP'nin mutlaka yüzde 10 sırını aşacağı şekilde çalışalım. Her dört kişiden bir kişi CHP'den HDP'ye oy versin) dedi. ' CHP, şimdi HDP'yle kol kola. Onların seçim beyannamesine baktığınız zaman, ben görmesem bu 'HDP'nin seçim beyannamesi' derim ama bakıyorum üstüne, CHP seçim beyannamesi. Yani durum böyle."Bugün Pensilvanya'dan gelen talimatla partiler kurulduğunu belirten Eroğlu, "Adı da İP. İP'in ipi oraya bağlı, FETÖ'ye bağlı. İP'in ipiyle kuyulara inilmez. Ona giden kardeşlerimiz var. Oyunun arkasında başka numaralar var. Ön tarafını görüyorlar. Bunların çoğu bizim arkadaşlarımız. Onlara da, 'İP'in ipiyle kuyuya inmeyin, kuyuda boğulursunuz' diyorum." ifadelerini kullandı. - "Masa başı iş kalktı"Buradaki toplantının ardından Tempo Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Eroğlu, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar 'ın işsizliğin en düşük olduğu iller arasında olduğunu bildirdi.Türkiye'deki ve Afyonkarahisar 'daki işsizliğin tamamının 'iş beğenmeyenlerden' kaynaklanan işsizlik olduğunun altını çizen Bakan Veysel Eroğlu, şunları kaydetti. "Gelsin kim istiyorsa matbaada, mermer fabrikasında... Tempo kaç kişi çalıştırıyor ama Afyonkarahisar 'da iş beğenmedikleri için civar illerden 350 kişi getiriyor her gün. Ben hakikaten bazen 'iş istiyorum' diyenlere şaşırıyorum. Nasıl iş istiyorsun? 'Masa başında oturacağım, bilgisayar telefon' Tamam da böyle bir iş yok. Üretmek gerekiyor. Yani dünyada böyle bir şey yok. Ben bile şu anda masa başında oturmuyorum. Hatta bütün bölge müdürlerim, genel müdürlerim masa başında değil, herkes arazide. Masa başı iş kalktı. Ben özellikle benden iş isteyen, cebimi iş talepleriyle dolduran kardeşlerimize; 'İş var ama sizin beğenecek işi bulmamız fevkalede zor' diyorum. Şu anda Afyonkarahisar 'da 7 bin 200 İŞKUR'a işçi talebi mevcut."