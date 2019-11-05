Eren Erdem, CHP Grup Toplantısına katıldı - TBMM

- CHP TBMM Grup Toplantısı - Cezaevinden tahliye edilen Parti Meclisi Üyesi ve eski Milletvekili Eren Erdem'in grup toplantısına gelişi - Eren Erdem'in partililerle selamlaşması - Eren Erdem'in konuşması - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Eren Erdem ile selamlaşmasıEren Erdem de katıldı TBMM (AA) - Bu arada eski CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, tahliyesinin ardından Grup Toplantısını izlemek üzere Meclise geldi."Hak, hukuk, adalet" sloganları arasında grup salonuna giren Erdem, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Burada büyük bir aileyle beraber olduklarını dile getiren Erdem, hiçkimsenin cezaevine girmediği, masum insanların siyasi nedenlerle bedel ödemediği bir ülkeyi inşa etmek için hep beraber mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.
Öte yandan Kılıçdaroğlu, Lösemili Çocuklar Vakfında (LÖSEV) tedavi gören çocuklarla Mecliste bir araya geldi. LÖSEV'in 2 - 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla başlattığı farkındalık kampanyasına destek veren Kılıçdaroğlu, çocuklarla "maskemi takarım farkındalık yaratırım" mesajını dile getirdi.
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