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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Erdoğan Yeditepe Bienalinin Açılış Törenine Katıldı

Erdoğan Yeditepe Bienalinin Açılış Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da katılacağı açılış töreni için geldiği Ayasofya Müzesi'nde dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Ayasofya Ayasofya Müzesi 


Erdoğan konuşmasında 'AKM için de çok bağırdı Geziciler. İstediğiniz kadar bağırın çatlayın patlayın yıktık. Aynı şeyi Ankara'da yaptık. Cumhuriyet tarihi boyunca bir tane eser ortaya koyun be. Demek ki bizi beklediler' şeklinde konuştu.

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