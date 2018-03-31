Erdoğan Yeditepe Bienalinin Açılış Törenine Katıldı



Erdoğan konuşmasında 'AKM için de çok bağırdı Geziciler. İstediğiniz kadar bağırın çatlayın patlayın yıktık. Aynı şeyi Ankara'da yaptık. Cumhuriyet tarihi boyunca bir tane eser ortaya koyun be. Demek ki bizi beklediler' şeklinde konuştu.



