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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Erdoğan sevgisi engel tanımadı

Erdoğan sevgisi engel tanımadı

Erdoğan detay

Genel Seçimler Gine Kalaba Alabalık Miting Alanı 

-Miting alanı
-Balkonlardan izleyenler
-Miting farklı açılar

( KAHRAMANMARAŞ -HD)- Kahramanmaraş’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi seli- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kahramanmaraş mitingine katılan vatandaşlar, renkli görüntülere sahne oldu- Vatandaşların Erdoğan sevgisine ne aşırı sıcak, ne afişler nede aydınlatma direkleri engel olabildi KAHRAMANMARAŞ

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kahramanmaraş mitinginde katılım üst seviyede oldu. Müftülük Meydanı dolduran binlerce vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görebilmek için apartman dairelerindeki dev afişlerin arasından yapılan açıklamaları dinlediler. Yoğun güvenlik önemlerinin alındığı miting alanında kabalık arasında bulunan bazı vatandaşlar, Erdoğan’ı görebilmek için metrelerce yükseklikteki aydınlatma direklerine tırmanarak, Rabia işareti yaptı. Miting alanında çevresinde bulunan binalarda ikamet eden vatandaşlar ise, evlerinin balkonlarından Erdoğan’a destek verdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, mahşeri kalabalık karşısında kendisine gösterilen ilgiye teşekkür ederek, 24 Haziran genel seçimleri için destek istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının ardından Gaziantep mitingine katılmak üzere Kahramanmaraş’ta ayrıldı.
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