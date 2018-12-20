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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Erdoğan, Ruhani’yi resmi tören ile karşıladı İzle

Erdoğan, Ruhani’yi resmi tören ile karşıladı İzle

Törenden detaylar

( ANKARA ) ANKARA

Resmi Tören İslam Kamera Basın Toplantısı Toplantı 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yi resmi tören ile karşıladı. Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı ve Türkiye-İran İş Forumu’na katılmak üzere dün gece Türkiye’ye gelen İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi tören ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde karşılandı. Atlı birlikler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gelen konuk Cumhurbaşkanı Ruhani, Erdoğan tarafından Külliye girişinde karşılandı. İki liderin tören alanındaki yerini almasından sonra 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Ruhani’nin tören kıtasını Türkçe “Merhaba asker” diye selamlaması ve iki ülke heyetleri taktimi sonrasında liderler iki ülke bayraklarının bulunduğu Külliye merdivenlerinde kameralara poz verdi. Erdoğan ve Ruhani baş başa görüşmeden sonra Yüksek Düzeyli İşbirliği Konsey Toplantısı’na katılacak. Liderler daha sonra anlaşmaların da imzalandığı ortak basın toplantısında kamera karşısına geçecek.
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