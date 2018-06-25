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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun ilçesinde oyunu yüzde 500 arttırdı

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun ilçesinde oyunu yüzde 500 arttırdı

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( TUNCELİ ) - TUNCELİ

İran Seçimleri 


- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 1 Kasım'da 40 oy alan AK Parti, 24 Haziran seçimlerinde bu rakamı 212'ye çıkartarak yüzde 500’den fazla artış sağladı. Tunceli'de 64 bin 290 seçmenden 55 bin 519'u sandığa giderek yüzde 86.25 oranında katılım sağladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde ise AK Parti'nin ciddi oranda artış göstermesi dikkat çekti. 1 Kasım seçimlerinde sadece 40 seçmenin tercih ettiği AK Parti, bu seçimde oy oranını yüzde 500'ün üzerinde arttırdı ve 212 seçmen tercih etti.
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