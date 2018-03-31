'Erdoğan gibi bir liderin bulunması, Türkiye için bir şanstır' - KARABÜK
"Erdoğan gibi bir liderin bulunması, Türkiye için bir şanstır" - KARABÜK - AK Parti Karabük İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in açıklaması - Salondan detay"Erdoğan gibi bir liderin bulunması, Türkiye için bir şanstır" - Eski TBMM Başkanı Şahin: - "Böylesine zor dönemlerde Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin bulunması, Türkiye için bir şanstır"KARABÜK (AA) - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "Böylesine zor dönemlerde Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin bulunması, Türkiye için bir şanstır." dedi. Şahin, Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen partisinin Karabük İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uzun süredir özellikle son günlerde terörün her çeşidiyle yoğun bir mücadele içinde olduğunu belirten Şahin, bir taraftan da ekonomi alanında başarılı çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Türkiye'nin terörle mücadeleye aktardığı kaynaklara değinen Şahin, terör sorunuyla uğraşmayan bir Türkiye'nin ekonomik açıdan çok daha ileri bir seviyede olacağını kaydetti. Son Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda ilk defa "Türkiye Proje Terör Örgütleriyle mücadele ediyor" ibaresinin karar taslağına yansıdığını aktaran Şahin, "Bu terör örgütlerini kuranlar var, bir el var. Bunlar başkaları tarafından Türkiye'nin hızını, önünü kesmek için hatta bölmek için kurulmuş, kurdurulmuş terör örgütleridir. Daha önce bu kadar net ve vurucu bir cümle kullanılmamıştı ama son Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'ndan sonra açıklanan bu ifade, terör örgütlerinin iç yüzünü göstermesi bakımından adeta bir röntgen görevini üstleniyor." diye konuştu. TSK'nin Suriye'de yaptığı operasyonlara değinen Şahin, Türkiye'nin Suriye'de güvenliğini sağlamak için bulunduğunu, topraklarında gözü olmadığını, şehirleri terör örgütlerinden temizleyerek huzuru sağladığını söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve onun kurmaylarının Türkiye'nin Suriye'de yaptığı operasyonları eleştirdiğini anlatan Şahin, "Türkiye'nin başında bu süreçte Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti iktidarı olmasaydı TSK Afrin'e girebilir miydi, terör örgütlerini temizleyebilir miydi? diye sordu."Türkiye'nin başında Recep Tayyip Erdoğan değil de Kemal Kılıçdaroğlu olsaydı Afrin'e girebilir miydi TSK? Giremezdi." diyen Şahin, şöyle devam etti:"Kendisi söylüyor zaten. İşin başında o olsaydı sınırımızdan bile geçemezdi TSK. Geçişlerine izin vermezdi. Türkiye'yi yönetme yeteneği ve kabiliyeti olmayan bir kişi. Tutmuş diyor ki Recep Tayyip Erdoğan'a 'Senden kahraman falan olmaz.' Recep Tayyip Erdoğan kahramanlık sevdasında falan değil. Bilinç altında Tayyip Erdoğan'ın ne kadar başarılı, cesur ve kararlı olduğu var. Onu görüyor. Biz AK Parti olarak CHP gibi yapmadık. Kıbrıs Barış Harekatından sonra CHP Genel Başkanı Sayın Bülent Ecevit'in posterleri, 'Kıbrıs fatihi, Kıbrıs kahramanı' diye otobüslerin arkasına asıldı. Biz öyle bir şey yaptık mı? Yapmadık. Bu onlara mahsus bir şey. Böylesine zor dönemlerde Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin bulunması Türkiye için bir şanstır. Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir lider olsaydı Türkiye ne başarılı bir şekilde terörle mücadele edebilirdi ne de sınırımıza kadar dayanmış bu terör örgütlerini oradan püskürtebilirdi. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun."Fransa'da yayın yapan Le Figaro gazetesinin "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin başarısı, Kürdistan rüyasını bitirdi" başlığı attığını hatırlatan Şahin, Türkiye'nin TSK kanalıyla hem Cerablus'ta hem Afrin'de yakıp yıkmak yerine halkın sevgisini kazandığının altını çizdi.Türkiye'nin Suriye'de yaptığı operasyonlardan elde ettiği kazanımları dile getiren Şahin, TSK'nin operasyonlarında kullandığı silahların yüzde 90'ının yerli olduğunu belirtti. Şimdi insansız tank ve uçak gemisi yapmaya da başladıklarını bildiren Şahin, TSK'nin son zamanlarda bu kadar başarılı ve güçlü olmasının bir sırrının da içindeki safraları atması olduğunu ifade etti. Şahin, Karabük 'ün Yenice ilçesinde yapılacak HES çalışmasına değinerek, "İnceledik. Orada HES yapılmasını istemeyen Yeniceli kardeşlerimize teşkilat olarak katılıyoruz." dedi. AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, belediye başkanları ve partililerin katıldığı toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.