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22 Ağustos 2017 Salı günü yayınlandı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun atletli pozuna tepki

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun atletli pozuna tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 39. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun atletli pozuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Adalet Yürüyüşü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan 



'Birisi sözde Adalet Yürüyüşü yapıyor. Arada sırada karavana oturup atletle yemek yiyor' diyen Erdoğan, 'Bir gazete başlık atmış 'vatandaş filanca' diye. Bu benim vatandaşıma hakaret. Benim vatandaşım bir gazeteciyi çağıracak beni böyle çek. Bunlar trajikomik görüntüler. Onlar bu görüntülerle zavallı hale düşüyorlar. Milletim ona gereken dersi verdi yine verecek.' ifadelerini kulladı.
Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında
Kemal Kılıçdaroğlu, 1948 yılında Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde dünyaya geldi.ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde tamamladı.1971 yılında ise Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)mezun oldu. Lisans öğrenimini tamamladığı 1971 yılında, girdiği hesap uzman yardımcılığı sınavının ardından Maliye Bakanlığı'nda göreve başladı. Daha s...
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Recep Tayyip Erdoğan Hakkında
Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi'nde okuyan Erdoğan, bu okuldan 1981 yılında mezun oldu. Gençlik yıllarından itibaren sosyal hayat ve siyasetle içice bir yaşamı tercih eden Erdoğan, disiplinli ekip çalışmasının ve takım ruhunun önemini kendisine çok genç yaşlarda öğreten futbolla 1969-1982 yılları arasında amatör olarak ilgilendi. Aynı zamanda bu yıllar, genç bir idealist olarak memleket meseleleri ve toplu...
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