Erdoğan: 'Biz FETÖ'cülere koltuk değneği olmanın değil terörün belini kırmanın derdindeyiz'



- Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunlar kötü huylarından asla vazgeçmiyorlar. Milletten icazet almak yerine Pensilvanya’ya göz kırpıyorlar. Milletle yol yürümek yerine bölücü örgütün temsilcileriyle yürüyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana mitinginde, muhalefete yönelik eleştirilerde bulundu. "Bu seçimden sen birinci olamazsan Bay Muharrem ne yapacaksın gidecek misin?" diye soran Erdoğan, "Bay Kemal bunu bildiği için aday olmadı, başından savdı, seni aday yaptı. Her seferinde iktidarın yolunu milletin gönlüne girmek değil vesayet odaklarına selam durmakta buldular, devamlı yalan ve dolana sarıldılar. Şu CHP’nin adayı Bay Muharrem’den diğer adaylardan bugüne kadar terörlü mücadele adına bişeyler duydunuz mu?" Bay Muharrem aday gösterilince hemen nereye gitti, Edirnede’ye terör örgütünden tutuklanmış Demirtaş’ı ziyarete gitti. Adana terörü de teröristleri de iyi bilir. Teröristlerle el ele olan Ankara’dan İstanbul’a onlarla yürüyen Bay Kemal’i de Bay Muharrem’i de CHP’yi de demokratik olarak 24 Haziran’da sandığa gömmeye var mıyız?" ifadelerini kullandı. Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili de konuşan Erdoğan şunları söyledi: "Diyarbakır’da 53 vatandaşımızı bunlar öldürttü. Sokağa döktüler Kürt kardeşlerimizi. Ve bu adam halen utanmadan sıkılmadan aday oluyor. Ya başka aday olacak 1 tane adam yok mu partilerinde. Bunlar aday fakiri mi. Korku siyaseti, tehdit, şantajla bu milletin iradesini teslim alacaklarını sandılar. Huylu huyundan vazgeçmezmiş. Bunlar kötü huylarından asla vazgeçmiyorlar. Milletten icazet almak yerine Pensilvanya’ya göz kırpıyorlar. Milletle yol yürümek yerine bölücü örgütün temsilcileri ile yol yürüyorlar. Ne diyor Bay Muharrem seçilirsem yardımcım yapacağım diyor. Amerika’dan gelen telefonlarla FETÖ davalarını sulandırmaya çalışıyorlar. Adana’da MİT tırlarını durdurarak ülkemizi uluslararası arenada tecrit ettirmeye çalışan alçakları unutmadınız değil mi? Terör örgütü elemanlarına özgürlük vadeden Bay Muharrem Adana’nın komşusu Niğde’ye geliyor. Pensilvanya’yı incitmemek için Niğde’de Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine bile uğrayamıyor, o gece gözünü kırpmadan bu milletin istikbali için kabri başında dua edemiyor ama aynı Bay Muharrem Edirne’deki tutuklunun gönlünü edebilmek için rüzgar gülü gibi bir sağa bir sola dönüyor, Diyarbakır’a gidiyor HDP sempatizanları ile yaptığı mitingde Tekirdağ’dakini hapisten kaçırma sözü veriyor." Afrin’i terörden temizleyen kahramanlara edepsizce dil uzattıklarını kendilerine de akıl vermeye kalkıştıklarını ifade eden Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Afrin’de, Kandil’de ne işiniz var diye... Bay Muharrem, biz Kandil’e de, Afrin’e de Sincan’a da Cerablus’a da gireriz. Kandil’i bölücü terör örgütünün başına yıktık, yıkıyoruz. Ülkemizi taciz eden kim olursa onlara Gabar'ı da Tendürek’i de uçaklarımızla bombaladık. Kendi keyfi için Bay Muharrem Mehmetçiklerimizin moralini bozmaktan çekinmiyor, tıpkı genel başkanı Bay Kemal gibi Kandil operasyonumuzu durdurmaya çalışıyor. Neyi durduruyorsun. Böyle bir anlayışın Türkiye’ye verebileceği bir şey olabilir mi? Ülkesini, milletini tanıyamayanlardan bu memlekete bir hayır gelir mi? Öğretmenlerinin hakkını yiyen, bir dershaneyi bile yönetemeyen birinden bu ülkeye hayır gelir mi ? Milletin hakkını hukukunu savunması beklenebilir mi? Yıkmaktan, durdurmaktan başka bir amaçları yok. Bizim bunlarla kaybedecek tek bir saniyemiz bile yok. Büyük Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşıma gibi hedeflerimiz var. Biz yıkmanın değil ülkemize yeni eserler kazandırmanın peşindeyiz. Biz FETÖ'cülere koltuk değneği olmanın değil terörün belini kırmanın derdindeyiz. Önümüzde çok kritik süreçler var, gün depar atma günüdür. Sadece AK Parti’ye gönül vermiş kardeşlerimizden değil, ülkücü ve alperen kardeşlerimden çok ciddi destek bekliyoruz. 15 Temmuz’da olduğu gibi söz konusu vatansa diyerek ölüme nasıl meydan okuduklarını biliyorum. Sırt sırta vererek bunlara layık oldukları dersi hep birlikte vereceğimize inanıyorum." (AKL-Y)

