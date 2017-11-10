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10 Kasım 2017 Cuma günü yayınlandı
Erdoğan 10 Kasım mesajını Anıtkabir'de okudu

Erdoğan 10 Kasım mesajını Anıtkabir'de okudu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 79. yıl dönümünde Anıtkabir'de tören düzenlendi.

Kurtuluş Savaşı Gazi Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan 


DEVLET ERKANI ANITKABİR'E ÇIKTI

Anıtkabir'de düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hükümet üyeleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

SAYGI DURUŞU SONRASI İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasın ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi.

ERDOĞAN, ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Resmi törenin sona ermesinin ardından Anıtkabir vatandaş ziyaretine açıldı.. Anıtkabir'deki tören dolayısıyla yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İŞTE ERDOĞAN'IN MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

Vefatının 79. yılının yıl dönümünde Kurtuluş Savaşı'nın büyük komutanı Cumhuriyetimizin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmetle, hürmetle, saygıyla yad ediyoruz. Atatürk'ün bize bıraktığı en önemli miraslardani, biri olarak gördüğümüz Türkiye'yi muassır medeniyet seviyesi üzerine çıkarmak için gece gündüz çalışmayı sürdürüyoruz. Ruhun şad olsun
Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında
Kemal Kılıçdaroğlu, 1948 yılında Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde dünyaya geldi.ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde tamamladı.1971 yılında ise Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)mezun oldu. Lisans öğrenimini tamamladığı 1971 yılında, girdiği hesap uzman yardımcılığı sınavının ardından Maliye Bakanlığı'nda göreve başladı. Daha s...
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Recep Tayyip Erdoğan Hakkında
Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi'nde okuyan Erdoğan, bu okuldan 1981 yılında mezun oldu. Gençlik yıllarından itibaren sosyal hayat ve siyasetle içice bir yaşamı tercih eden Erdoğan, disiplinli ekip çalışmasının ve takım ruhunun önemini kendisine çok genç yaşlarda öğreten futbolla 1969-1982 yılları arasında amatör olarak ilgilendi. Aynı zamanda bu yıllar, genç bir idealist olarak memleket meseleleri ve toplu...
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