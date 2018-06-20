Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Engelliler partilerin seçim vaatlerini değerlendirdi - ANKARA

Engelliler partilerin seçim vaatlerini değerlendirdi - ANKARA

- Basın toplantısının açılış konuşmasından kesitler - Yaşam Boyu Eğitim Derneği Başkanı Ali Ulusoy'un basın açıklaması - Toplantı salonundan detaylar - Yaşam Boyu Eğitim Derneği Başkanı Ali Ulusoy: - "Engellilerin çok büyük bir kısmı kendilerine uygun olanaklar sağlandığında üretime katılabilir"ANKARA (AA) - Yaşam Boyu Eğitim Derneği Başkanı Ali Ulusoy, "Engellilerin çok büyük bir kısmı kendilerine uygun olanaklar sağlandığında üretime katılabilir." dedi.
Ulusoy, Engelliler Konfederasyonunda, 21 engelli sivil toplum kuruluşunun desteğiyle düzenlenen basın toplantısında, siyasi partilerin seçim beyannamelerinde engellilere yönelik vaatlerini değerlendirdi.Siyasal partilerin, seçim bildirgelerinde engellilere yönelik vaatlerin büyük bir bölümünde, engelliyi mal ve hizmet üretimi çarklarının dışında tutmaya yönelik ifadelere yer verdiğini savunarak "Engellilerin çok büyük bir kısmı kendilerine uygun olanaklar sağlandığında üretime katılabilir." diye konuştu.
Ulusoy, engellilerin sorunlarının çok büyük bölümünün günlük yaşam etkinliklerinde her türlü mal, hizmet ve imkanın tasarlanışında yok sayılmaları nedeniyle yaşandığını ifade etti.
Ulusoy, ayrıca siyasi partilerin milletvekili aday listelerinde engellilere yeterince yer vermediğini, listelerde yer alanların ise seçilebilecek yerlerde olmadığını öne sürdü.Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli de engellilerin Mecliste temsili konusunda geçmişe göre gerileme gördüğünü iddia ederek, "Meclise giren engelli milletvekillerini izleyeceğiz, destek istediklerinde destek olacağız, bizi temsil etmelerindeki aksaklıkları da kamuoyuna rapor edeceğiz." dedi.

Sivil Toplum Kuruluşu Siyasi Partiler Basın Toplantısı Siyasi Parti Basın Açıklaması 

İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Düzenlenen Mitingde Halka Hitap EttiCumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Düzenlenen Mitingde Halka Hitap Etti
İşte CHP'nin Milletvekili Adaylarıİşte CHP'nin Milletvekili Adayları
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
MHPnin Milletvekiliş Aday Listesi AçıklandıMHPnin Milletvekiliş Aday Listesi Açıklandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı