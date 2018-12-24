Engelli Vatandaşların ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni - kura çekimi - ANKARA
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılı engelli vatandaşları sahneye çağırması ve sohbet etmesi - Erdoğan'ın ve beraberindekilerin kura için butona basması - Kura çekiminin ekranda görüntüsüANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Engelli Vatandaşların ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne katıldı. (6)