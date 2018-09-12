Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: '2017 yılında 2.4 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştık. 2018'in ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre artış görmekteyiz' Haberi

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( ANKARA ) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "2017 yılında 2.4 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştık. 2018'in ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre artış görmekteyiz" ANKARA



- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Kazakistan Yatırım Forumu’na katıldı.



