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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: 'Konut dönüşümü ile yaklaşık 10 milyar dolarlık tasarruf potansiyelinden bahsediyoruz' İzle

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: 'Konut dönüşümü ile yaklaşık 10 milyar dolarlık tasarruf potansiyelinden bahsediyoruz' İzle

Albayrak'ın konuşması

Misyon Milyar Dolar Petrol Erimli Enerji Tasarrufu 

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( İSTANBUL -HD) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: "Konut dönüşümü ile yaklaşık 10 milyar dolarlık tasarruf potansiyelinden bahsediyoruz"-"10.9 milyar dolarlık yatırımla hedeflenen 2033'e kadarki kazanım, yaklaşık 30.2 milyar dolar öngörülen unsur. Bu yaklaşık 23.9 milyon ton petrol eş değeri bir enerji tasarrufu demek. Aynı zamanda, Yüzde 14'e varan bir azaltım demek"-"Çevreci profilde baktığımızda 66.6 milyon ton karbon emisyonu eşdeğerinde bir salınım azaltımı hedefi demek"-"Oluşacak yan sanayi ve enstitü bakımında da 20'bini aşan bir istihdam" İSTANBUL

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 9. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı açılışında konuştu.

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