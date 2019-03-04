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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:“AK Parti belediye hizmetlerinde kendini ispat etti”

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:“AK Parti belediye hizmetlerinde kendini ispat etti”

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in ziyaretlerinden görüntü

Belediye Başkanlığı Toplantı 2023 Vizyonu 

-Basın açıklaması

( ÇORUM )- Bakan Dönmez’e dronesavarlı koruma ÇORUM

- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti’nin belediye hizmetlerinde kendisini ispat ettiğini söyledi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çorum’a geldi. İlk olarak Mecitözü ilçesine ziyaret eden Bakan Fatih Dönmez, buradan Çorum Valiliği’ne geçti. Valilik ziyaretinde Bakan Dönmez’e Çorum Valisi Mustafa Çiftçi brifing verdi. Valilik ziyareti sırasında alınan güvenlik önlemleri dikkat çekerken. İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli iki askerin Valilik bahçesinde ziyaret boyunca drone savarlar beklemesi dikkat çekti. Çorum Valiliği ziyaretinin ardından AK Parti Çorum İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Bakan Dönmez, İl yürütme kurulu toplantısına katıldı.
Burada bir konuşma yapan Bakan Dönmez, Çorum’un bugüne kadar hem AK Parti’ye hemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan'a destek vererek yanında yer aldığını belirterek, 31 Mart seçimlerinde de bu desteğini artırarak devam ettirmesini beklediklerini söyledi.

AK Parti‘nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminden itibaren kendisini ispat ettiğini dile getiren Bakan Dönmez, “Oradaki başarısını ulusal anlamda Türkiye’nin dört bir tarafına, 81 ilimize ayrım yapmaksızın hizmeti götürmüş genel hizmetlerle bütünleşmiş, tamamlamış halini görüyoruz. Yüce milletimiz başta Çorum olmak üzere ülkemizin bir çok coğrafyasında yine aynı amaç ve hedef doğrultusunda ülkemizi 2023 vizyonuna götürecek kadroların yerel temsilcilerini seçmiş olacak. Biz hep bunu ifade ediyoruz. Ulusal kalkınma planlarının yerel kalkınma planlarının uyumu son derece önemli. Seçmenin tercihine saygımız sonsuz. Ancak bu hizmetlerinde Çorum ve Çorum’daki ilçelerimizinde yer alması gücümüze güç katacak, heyecanımıza heyecan katacaktır” dedi.

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