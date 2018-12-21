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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Endonezya'da Çin karşıtı protesto - AÇE

Endonezya'da Çin karşıtı protesto - AÇE



: - Protesto gösterisinden detaylar - Pankartlardan detaylar - Dua edilmesi - Protesto koordinatörü Dedi al Mubarak ile röportajAÇE (AA) - Banda Aceh şehrinde Baiturrahman Camisi'nin bahçesinde yüzlerce kişi, Uygurlara yönelik uygulamalara tepki amaçlı gösteri düzenledi.
- Çin'e uluslararası alanda tepkilerBM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi'nin (İHOP), Çin'de ayrımcılığa uğrayan topluluklarla ilgili İsviçre'nin Cenevre kentinde ağustosta düzenlediği toplantıya katılan insan hakları kuruluşları, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yerel yöneticilerin sakıncalı siyasi tutumlar içinde olduğunu iddia ettiği bireyleri, siyasi eğitim merkezlerinde alıkoyduğunu açıklamıştı.Örgüt temsilcileri, herhangi bir yargı kararına dayanmadan hürriyetinden alıkonulan kişi sayısının 3 milyonu bulduğunu iddia etmişti.İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de Çin hükümetinin, Müslüman Uygurlara ''sistematik insan hakları ihlalleri yaptığını" duyurmuştu.

Toplantı Koordinat Uluslararası İsviçre Hükümet 

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