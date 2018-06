En genç milletvekili Dağ: “Meclis’in yarısı gençlerden oluşmalı”

-Sohbet

- 24 Haziran Genel Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Diyarbakır Milletvekili olarak Meclis’e girmeyi başaran ve en genç iki milletvekili arasında yer alan Dersim Dağ, toplum yarısının gençlerin oluşturduğunu belirterek, Meclis’in yarısının da gençlerden oluşması gerektiğini vurguladı. HDP’nin Diyarbakır’dan aday gösterdiği ve 24 Haziran’da yapılan seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye’nin en genç iki milletvekili arasında yer alan Dersim Dağ (22), 3 yıl önce aktif olarak başladığı siyasette milleti Meclis’te temsil edecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. 1996 yılında Bismil ilçesinde doğan Dağ, ailesinin göç etmesiyle 18 yıl boyunca İstanbul’da yaşadı. Üniversite eğitimi için Mardin’e gelen ve Artuklu Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitiren Dağ, siyasetin içinde büyüdüğünü ve birçok genç gibi aday adaylığı için başvurduğunu ve şu an milletvekili olduğunu söyledi.



“Gençlik Meclisi kurmayı düşünüyoruz” Meclis’te muhalif partilerden oluşan bir gençlik meclisi kurmayı düşündüklerini ifade eden Dağ, ”Önceliklerimiz arasında anadilde eğitim var. Gençlerin eğitim problemleri gibi, işsizlik gibi sorunlara çözüm bulmaya çalışacağız. Bir diğer projemiz de muhalif partilerden oluşan gençlik meclisi kurmak. Bunun dışında da çalışacağız. Biz gençler olarak toplumun yarısını oluşturuyoruz ve bu topluma yön verecek kişiler biziz. Gençler geleceğin, bilimin, ilerlemenin motor gücüdür. Kendilerini arka plana atmamaları gerekiyor. Eğer bu toplumun yarısını biz oluşturuyorsak bu topluma da yön vermesi gereken, öncülük etmesi gereken kişiler biziz. Bu yüzden de gençlere siyasette her alanda aktif olmalarını, topluma öncülük etmelerini tavsiye ediyorum. Gençler yeniliğe açık kişilerdir. Sürekli ilerlerler. Dönüşüme açıktırlar. Bu yüzden de ülkemizin daha bilimsel bir eğitim yolunda ilerlemesi için aslında gençlerin öncülük etmesi lazım” diye konuştu.

“Meclis’in yarısı gençlerden oluşmalı” Seçim çalışmaları sırasında bir seçmenle yaşadığı diyaloğu aktaran Dağ, şunları kaydetti: “Bugüne kadar bizden yaşça büyükler bizi yönetti ama ben seçim çalışmalarını yürütürken genç bir seçmen bana ‘50-60 yaşındaki biri beni ne kadar iyi bilebilir, beni ne kadar temsil edebilir. Benim sorunlarımı ne kadar anlayabilir’ demişti. Gençler her zaman gelişir, dönüşür, yenilikçilerdir. Büyükler de bu biraz daha yavaşlar. Daha gelenekçidirler. Tabi ki Meclis’te bizden yaşça büyük vekillerin de olması lazım ama bir toplumun yarısını gençler oluşturuyorsa bu topluma gençlerin de öncülük etmesi gerekir ve Meclis’in yarısı da gençlerden oluşmalı. Meclis’te de olumlu bir tepkiyle karşılaşmayı umuyorum. Genç yaşta böyle bir yola adım atmış olmak toplumda çok güzel tepkilere neden oldu. Meclis’te de güzel karşılanacağımızı düşünüyorum.” “Siyasetin gidişatı beni siyasete itti” Siyasetin gidişatının kendisi siyasete ittiğini vurgulayan ve hedefleri arasında Cumhurbaşkanı olmak gibi bir düşünce olmadığını dile getiren Dağ, “Milletvekili olmak da çocukluğumdan beri hayalim olan bir şey değildi. Sadece gidişat beni buna itti. İlerideki süreç nasıl olur bilmiyorum ama şu anda öyle bir düşüncem yok” ifadelerini kullandı.