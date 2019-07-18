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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Emniyet Genel Müdürü değişti İzle

Emniyet Genel Müdürü değişti İzle

arşiv-

-Mehmet Aktaş'ın arşiv görüntüleri
-Celal Uzunkaya’nın arşiv görüntüleri
-Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü arşivi

( ANKARA )- Atama Kararları Resmi Gazete’de ANKARA

- Görevden alınan Celal Uzunkaya’nın yerine Emniyet Genel Müdürü olarak Mehmet Aktaş getirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğüne ve valiliklere ilişkin Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Bakanlık Emrine verilirken, yerine Emniyet Genel Müdürü olarak Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı. Öte yandan, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Valisi olarak atandı. Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim ise Bayburt Valiliğine getirildi.

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