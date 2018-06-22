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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Emniyet eski Genel Müdürü Altınok’tan İnce’ye kınama

Emniyet eski Genel Müdürü Altınok’tan İnce’ye kınama

programdan detaylar

Polis Memuru Öğretmen Memur Milletvekili Irak 

-konuşmalar

( ERZURUM ) - “Sözler, bırakın bir Cumhurbaşkanı adayına, bir milletvekiline bir öğretmene bir insana dahi yakışmaz” ERZURUM

- CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye ait olduğu ileri sürülen küfürlü telefon konuşması tepkilere neden oldu. Sosyal medyada büyük tepki oluşturan konuşmaya bir kınama da Emniyet eski Genel Müdürü AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Selami Altınok’tan geldi. Altınok, Kardelen TV’de yayınlanan Gündem Özel Programında İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez’in konuya ilişkin sorusuna, “Gerçek olmamasını temenni ettim. Bırakın bir Cumhurbaşkanı adayı olmuş şahsa hiçbir insana yakışmayan insan olma onuru ile bir arada düşünülmesi mümkün olmayan o sabırlı polis memurunun nezaket ve zerafetle verdiği cevaplar karşısında utandım. Muharrem İnce’nin olduğu iddia edilen yalanlama gelmedi, sözler, bırakın bir milletvekilini bir öğretmene bir insana dahi yakışmaz. Bizim insan olma gereğini hissettiğimiz bir değerle hiçbir sıfatla yakışmaz. Kınıyorum” diye cevap verdi.
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