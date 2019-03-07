Emine Erdoğan: 'Koruyucu aile sisteminin temel zeminin kadınların yürekleri olduğunu düşünüyorum' - ANKARA
Emine Erdoğan: "Koruyucu aile sisteminin temel zeminin kadınların yürekleri olduğunu düşünüyorum" - ANKARA - Koruyucu aileler ve devlet korumasındaki çocuklar - Emine Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, koruyucu aileler ve devlet korumasındaki çocuklarla yemekte bir araya geldi.(1)
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