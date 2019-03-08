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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Elvan: 'Önemli olan bu milletin birliği ve beraberliğidir' - MERSİN

Elvan: 'Önemli olan bu milletin birliği ve beraberliğidir' - MERSİN

Elvan: "Önemli olan bu milletin birliği ve beraberliğidir" - MERSİN - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ın Silifke'de esnaf ziyaretinden görüntüler - Lütfi Elvan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek vermesi - Silifke'deki AK Parti belediye başkan adaylarının tanıtıldığı açık hava toplantısına katılanlardan detaylar - Lütfi Elvan'ın partilileri selamlaması - Lütfi Elvan'ın konuşması"Önemli olan bu milletin birliği ve beraberliğidir" - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan: - "Yatırımları, yapılması gereken hizmetleri, bunların hepsini Allah'ın izniyle yaparız. Önemli olan bu milletin birliği ve beraberliğidir"MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Yatırımları, yapılması gereken hizmetleri, bunların hepsini yaparız. Önemli olan bu milletin birliği ve beraberliğidir." dedi.
Elvan, Silifke ilçesindeki AK Parti belediye başkan adaylarının tanıtıldığı açık hava toplantısında yaptığı konuşmada, 2013 yılından beri Türkiye üzerinde oyun oynamaya çalışanlar olduğunu söyledi.

Milletin, ülkeye dışarıdan müdahale etmek isteyenlere karşı her türlü cevabı verdiğini belirten Elvan, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez darbe yapanlara karşı vatandaşların, "çıplak elleriyle" dimdik durduğunu vurguladı.Elvan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından milletin Cumhur İttifakı'nı oluşturduğunu ifade ederek, "Bu süreç son derece önemli. Yatırımları, yapılması gereken hizmetleri, bunların hepsini Allah'ın izniyle yaparız. Önemli olan bu milletin birliği ve beraberliğidir." diye konuştu.
İlçe belediyeleri ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki uyumun önemini vurgulayan Elvan, belediye başkanlarının arasındaki iş birliğiyle yatırımların hızlanacağını söyledi.

Cumhur İttifakı adaylarına destek isteyen Elvan, kente ve ilçeye yapılan yatırımları anlattı.Programa Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen MHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna ile MHP'nin Silifke Belediye Başkan adayı Mücahit Aktan da katıldı.
Elvan, Silifke ilçesindeki programı kapsamında esnafı da ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek verdi.

Misyon Toplantı Darbe Girişimi 

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