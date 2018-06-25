Elvan: 'Biz 81 milyon vatandaşımızı kucaklamaya devam edeceğiz' - MERSİN Video
Elvan: "Biz 81 milyon vatandaşımızı kucaklamaya devam edeceğiz" - MERSİN - Kutlamalardan görüntü - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşması"Biz 81 milyon vatandaşımızı kucaklamaya devam edeceğiz" - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: - "Bu millet nasıl 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara dökülmüşse bu seçimde de milletimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olmuştur" - "Biz 81 milyon vatandaşımızı kucaklamaya devam edeceğiz. Dili, rengi, ırkı, mezhebine bakmaksızın Hazreti Mevlana'nın dediği gibi 'Ne olursan ol yine gel.' diyeceğiz. Her bir kardeşimize hizmet etmeye devam edeceğiz"MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bu millet nasıl 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara dökülmüşse bu seçimde de milletimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olmuştur." dedi. Elvan, AK Parti İl Başkanlığı önünde düzenlenen kutlama programında yaptığı konuşmada, bu zaferin milletin, demokrasinin, Cumhur İttifakı'nın zaferi olduğunu söyledi.
Milletin güçlü sesini tüm dünyaya duyuracaklarını anlatan Elvan, "Milletimiz 'Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam.' dedi. Tüm dünya bunu duysun, o dışarıdaki düşmanlarımızın yüzlerini güldürmediniz. Milletimizden Allah razı olsun. Allah Cumhur İttifakı'na destek verenlerden razı olsun." ifadesini kullandı.Milletin, "Güçlü Türkiye'ye, yatırımlara, büyümeye, istikrara devam." dediğini dile getiren Elvan, "Yine milletimiz 'Biz birlikten, beraberlikten dayanışmadan yanayız, terörle mücadelede sonuna kadar kararlılıktan yanayız.' dedi. Sonuna kadar terörle mücadele etmeye devam edeceğiz. Nasıl Afrin'i başlarına yıkmışsak, nasıl Fırat Kalkanı Operasyonu ile o teröristleri yok etmişsek, Kandil'i de başlarına yıkacağız. 'Vakit Mersin , Türkiye vaktidir' diyoruz. Vakit Türkiye'nin şahlanış vakti." diye konuştu. - "Tüm dünya Cumhurbaşkanımıza saldırdı"Elvan, tüm vatandaşlara teşekkür ederek konuşmasına şöyle devam etti:"Bu manzarayı sadece Türkiye değil, tüm dünya izliyor. Cumhurbaşkanımızın aleyhine iftiralar attılar, yalanlar söylediler. Tüm dünya Cumhurbaşkanımıza saldırdı ama bu millet nasıl 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara dökülmüşse bu seçimde de milletimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olmuştur. Milletimiz yine şunu söylemiştir, 'Kim ne yaparsa yapsın, kim ne söylerse söylesin biz Türkiye olarak büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz.' demiştir."Bakan Elvan, Mersin 'de de destan yazdıklarını ve birinci parti olduklarını aktardı. Vatandaşları provokatif eylemlere karşı uyaran Elvan, şunları söyledi:"Sabırlı olacağız. Taşkınlığa gelmeyeceğiz. Sabır, suhulet içerisinde kutlamamızı gerçekleştireceğiz. Söz mü? Biz 81 milyon vatandaşımızı kucaklamaya devam edeceğiz. Dili, rengi, ırkı, mezhebine bakmaksızın. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi 'Ne olursan ol yine gel.' diyeceğiz. Her bir kardeşimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Demokrasimizi daha da güçlendireceğiz. Kim hangi partiye oy verirse versin bu Türkiye'nin demokrasinin zaferidir. Her bir kardeşimizi kucaklayacağız, onlara da hizmet götüreceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde demokrasimizi daha da güçlendirerek, Türkiye'mizi şahlandırmaya devam edeceğiz."Elvan, vatandaşların onayıyla yeni hükümet sistemine geçildiğini ve bu sistemle ezber bozan bir yaklaşım içerisinde demokrasiyi daha da güçlendireceklerini belirterek Türkiye'yi dünyada küresel bir güç haline getireceklerini kaydetti.