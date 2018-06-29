Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Elitaş: “8 Temmuz 14:00’da TBMM çağrısız olarak toplanacak' - ANKARA Haberi

Elitaş: “8 Temmuz 14:00’da TBMM çağrısız olarak toplanacak' - ANKARA Haberi

Elitaş: “8 Temmuz 14:00’da TBMM çağrısız olarak toplanacak" - ANKARA - AK Partili milletvekillerinin gelişinden görüntüler - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın basın açıklaması - AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: - ”8 Temmuz 14:00’da TBMM çağrısız olarak toplanacak”ANKARA (AA – AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş basına açıklamalarda bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş : “8 Temmuz 14:00’da TBMM çağrısız olarak toplanacak. İlk milletvekilleri isim sırasına göre Adana’dan başlamak üzere yemin etmeye devam edecekler.Arkasından 8’inden itibaren 5 gün içerisinde 12 Temmuz tarihine kadar meclis başkanlığı adaylığı müracaatı gece yarısına kadar gerçekleştirilecek. 13 temmuz tarihinde de başkanlık seçimlerinin takvimi başlıyor. Muhtemelen 13 temmuz tarihinde meclis başkanının seçimini gerçekleştirmemiz mümkün.”dedi.

Meclis Başkanı Takvim Basın Açıklaması Meclis Başkanlığı 

İlgili Foto Galeriler
TBMM'de Devir TeslimTBMM'de Devir Teslim
Mehmet Ağardan Kardeşine VedaMehmet Ağardan Kardeşine Veda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Düzenlenen Mitingde Halka Hitap EttiCumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Düzenlenen Mitingde Halka Hitap Etti
İşte CHP'nin Milletvekili Adaylarıİşte CHP'nin Milletvekili Adayları
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı