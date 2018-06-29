Elitaş: “8 Temmuz 14:00’da TBMM çağrısız olarak toplanacak' - ANKARA Haberi
Elitaş: “8 Temmuz 14:00’da TBMM çağrısız olarak toplanacak" - ANKARA - AK Partili milletvekillerinin gelişinden görüntüler - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın basın açıklaması - AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: - ”8 Temmuz 14:00’da TBMM çağrısız olarak toplanacak”ANKARA (AA – AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş basına açıklamalarda bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş : “8 Temmuz 14:00’da TBMM çağrısız olarak toplanacak. İlk milletvekilleri isim sırasına göre Adana’dan başlamak üzere yemin etmeye devam edecekler.Arkasından 8’inden itibaren 5 gün içerisinde 12 Temmuz tarihine kadar meclis başkanlığı adaylığı müracaatı gece yarısına kadar gerçekleştirilecek. 13 temmuz tarihinde de başkanlık seçimlerinin takvimi başlıyor. Muhtemelen 13 temmuz tarihinde meclis başkanının seçimini gerçekleştirmemiz mümkün.”dedi.