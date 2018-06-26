Elazığ'da oyların yeniden sayılması için dilekçe verildi

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( ELAZIĞ )- 24 Haziran seçimlerinde gayri resmi sonuçlara göre 340 oy ile milletvekilliğini AK Parti'ye kaptıran MHP Elazığ İl Başkanlığı tüm oyların yeniden sayılması için YSK'ya dilekçe verdi ELAZIĞ



- Elazığ'da gayri resmi sonuçlara göre 340 oy ile milletvekilliğini AK Parti'ye kaptıran MHP, tüm oyların yeniden sayılması için adliyeye giderek Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) dilekçe verdi. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri ile ilgili tüm sayımlar Türkiye genelinde tamamlandı. 5 vekil seçilen Elazığ'da ise zaman zaman seçim karmaşası yaşandı. Resmi olmayan sonuçlara göre çok az bir oy farkla MHP Elazığ 1. sıra milletvekili adayı Oğuzhan Demir'in seçildiği, daha sonra yurt dışından gelen oyların eklenmesiyle AK Parti Elazığ 4. sıra milletvekili adayı Zülfü Demirbağ'ın 340 oy farkla seçildiği öğrenildi. Yaşanan karmaşa nedeniyle MHP Elazığ il teşkilatı ise ilk gün gece boyunca adliye önünde nöbet tuttu. Bugün ise İl Başkanı Semih Işıksever ile birlikte avukat Gökberk Osmanağaoğlu, Milletvekili adaylar ve partililerle adliyeye geldi. Daha sonra parti yöneticilere avukatla adliyeye girerek YSK'ya oyların tamamının tekrar sayılması için itiraz dilekçesi verdi. Bir madde hatasının söz konusu olduğunu aktaran Avukat Gökberk Osmanağaoğlu, "Çıkan zarf sayısı ile peşine devam gelen geçersiz oylar ve partilere yansıyan oylar toplandığında ortaya çıkan sayı farklıdır. Ciddi bir çelişki söz konusudur. Kimi yerlerde Cumhur İttifakı olarak AK Parti ile MHP'ye birlikte verilen oylar, AK Parti'ye aktarıldığı yönde bilgiler almaktayız. Buna ilişkin teşkilatımızla birlikte gerekli itirazlarımızı gerçekleştirdik. Konuya ilişkin 48 saatlik süreç var. Burada kurulumuz YSK hakimlerimiz 48 saatlik süre içerisinde itirazları değerlendirecek. Talebimiz sandıkların açılması, tekrar oyların sayılıp tasniflendirilmesidir. Burada niyetimiz Elazığ'da sağlıklı bir sonuç almaktır. Burada cüzi bir miktarla bir oy farkı gözümüze çarpmaktadır. Yaklaşık 300 küsur oy MHP’ye geldiği takdirde burada vekilimizi meclise göndereceğiz. Cüzi miktarda olunca daha da önem kazanıyor" dedi.

Bir milletvekili çıkardıklarına inandıklarını dile getiren MHP Elazığ İl Balkanı Semih Işıksever ise, "Rabbimin izni ile YSK’ya yaptığımız itirazın sonucunda da Elazığ genelinde tüm sandıklarının yeniden sayılmasını istedik. Milletin iradesinin tekrar tecelli etmesini adaletten istiyoruz" diye konuştu.



