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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Elazığ'da milletvekilliği karmaşası İzle

Elazığ'da milletvekilliği karmaşası İzle

Partililer

Yurt Dışı Milletvekili Hassasiyet Milletvekilliği 

-Açıklama
-Genel ve detay

( ELAZIĞ )- Elazığ'da yurt dışındaki oylar eklenmeden 85 oyla bir milletvekilliğini aldıklarını iddia eden MHP'liler uzun süre adliye önünde bekledi ELAZIĞ

- Elazığ'da milletvekili çıkardıklarını gerekçesiyle Milliyetçi Hareket Partililer (MHP) adliye önünde uzun süre bekledi... MHP Elazığ il teşkilatı, 85 oy farkla bir milletvekilliğini aldıklarını ileri sürerek adliye önünde toplandı.Gece yarısına kadar adliye önünde partililer bekledi. MHP Elazığ İl Balkanı Semih Işıksever ve milletvekili adayları da adliyede yetkililerle görüştü. Adliyeden çıkarak açıklama yapan MHP Elazığ İl Balkanı Semih Işıksever, “Yapılan sayıma göre Elazığ’da MHP ve AK Parti arasından 85 oyla MHP’nin teraziyi kendi tarafına çevirdiği ve vekili kazandığı bir sonuç ortaya çıktı. Şuan itibari ile yurtdışı oyları eklenmeden AK Parti 3, MHP 1 ve diğer parti 1 şeklindedir. Yetkililerle temasımız sonucunda henüz yurt dışı oylarının da tam olarak sayılmadığını, bu şekli ile MHP’nin önde olduğunu ifade ettiler. Yurt dışı seçimlerinin de gelmesinin ardından açıklanacağı yönünde bilgi verdiler. Seçim sonuçları ne olursa olsun MHP olarak yanlış anılmak istemeyiz. Yaklaşık 2 ay boyunca konuşacağım çok şey varken burada ittifak ruhu zarar görmesin dedik. Liderimiz bize bu yönde bir emir verdi diye belli noktalarda taviz vermedik. Hazmettik ve kan oldu kusmadık. Dolayısıyla biraz hassasiyet beklememiz noktasında bende de bir direnç oluşmuştu” dedi.
Basın açıklamasının ardından teşkilat yöneticilerinin isteği ile adliye önünde bekleyen partililer dağıldı.
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