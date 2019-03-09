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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Elazığ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Elazığ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Kalabalıktan görüntü

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

Bild Alabalık 


- Bugün Elazığ'da mitinge katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek için binlerce kişi istasyon meydanına toplandı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Elazığ'da partisinin düzenlediği mitinge katılacak. İstasyon meydanında yapılacak miting öncesi çok sayıda güvenlik gücü görev aldı. Mitinge gelenler tek tek aranarak içeri alındı. Binlerce kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek ve dinlemek için alana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğle saatlerinde Elazığ İstasyon Meydanında mitinge katılmasının hemen ardından Diyarbakır'a geçeceği bildirildi.

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